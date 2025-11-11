雲林縣是蔬菜產地，菜農這兩天趕忙搶收，中部山區的高麗菜也一車車運下山，湧入西螺果菜市場湧入卸貨，一座一座「高麗菜山」矗立在市場內很壯觀，漲價約4成，平均交易價格從每公斤14元漲為20元。
最近平地高麗菜、山區高麗菜均盛產，高麗菜上周交易價僅14.2元。平地高麗菜已有農民棄收，鳳凰颱風來襲讓農民重新燃起採收意願。
在西螺種植高麗菜的農婦表示，今年天氣熱，高麗菜很難種，不敷成本。
從南投及台中遠道而來的高麗菜車今大排長龍，魚貫進入西螺果菜菜市場待價而沽，到處都可見塑膠籃或紙箱裝的高麗菜，山區高麗菜20公斤裝一箱從800到1200元不等，平地高麗菜約250元到350元。
高姓大盤商表示，山區道路可能會中斷或因預防性封路，菜車無法下山，所以這兩天高麗菜都搶收下山，颱風雖有帶動價格上漲，因為全面都在搶收，上漲幅度有限。
最近蔬菜盛產，上周平均交易價格在每公斤29元、30元之間，短期葉菜類包括青江白菜、油菜、小白菜、蚵白菜都僅每公斤12元至15元，算是相當便宜。
隨著颱風來襲，交易熱絡一些，短期葉菜類價格稍微回神，區間在16.9元至19元。
種植小白菜的婦人說，希望能夠全面收完，否則淹水一個月心血就泡湯，最近物價高漲，不算工錢的話，菜價「還行」，肯做就有。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。