雲林縣是蔬菜產地，菜農這兩天趕忙搶收，中部山區的高麗菜也一車車運下山，湧入西螺果菜市場湧入卸貨，一座一座「高麗菜山」矗立在市場內很壯觀，漲價約4成，平均交易價格從每公斤14元漲為20元。

最近平地高麗菜、山區高麗菜均盛產，高麗菜上周交易價僅14.2元。平地高麗菜已有農民棄收，鳳凰颱風來襲讓農民重新燃起採收意願。

平地高麗菜因天氣熱難照顧，價格無起色，最近有農民棄收，因鳳凰颱風來襲，農民燃起一點採收意願。（周麗蘭攝）

種植小白菜的菜農盼在颱風來之前搶收完畢。（周麗蘭攝）

在西螺種植高麗菜的農婦表示，今年天氣熱，高麗菜很難種，不敷成本。

從南投及台中遠道而來的高麗菜車今大排長龍，魚貫進入西螺果菜菜市場待價而沽，到處都可見塑膠籃或紙箱裝的高麗菜，山區高麗菜20公斤裝一箱從800到1200元不等，平地高麗菜約250元到350元。

高姓大盤商表示，山區道路可能會中斷或因預防性封路，菜車無法下山，所以這兩天高麗菜都搶收下山，颱風雖有帶動價格上漲，因為全面都在搶收，上漲幅度有限。

最近蔬菜盛產，上周平均交易價格在每公斤29元、30元之間，短期葉菜類包括青江白菜、油菜、小白菜、蚵白菜都僅每公斤12元至15元，算是相當便宜。

隨著颱風來襲，交易熱絡一些，短期葉菜類價格稍微回神，區間在16.9元至19元。

種植小白菜的婦人說，希望能夠全面收完，否則淹水一個月心血就泡湯，最近物價高漲，不算工錢的話，菜價「還行」，肯做就有。