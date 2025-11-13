即使先前出現回檔，但金價上漲氣勢仍旺，金價周三重回4千美元之上，瑞銀甚至預測，在政治與金融風險顯著升高的背景下，有望攀升至每盎司4700美元，先前的回檔只是長期上漲趨勢中的暫時盤整。

綜合外媒報導，瑞銀分析師認為，即便美國政府史上最常關門接近落幕，但參議院最終通過法案的時間仍未定，若國會未能達成長期協議，明年聯邦政府仍有關門的可能，顯示金價仍有進一步上漲的空間。

另外，美國最高法院尚未針對川普政府《國際緊急經濟權力法》下，對全球實施高額關稅的合法性做出判決，這項不確定性也成為金價上漲的支撐。瑞銀預期，今年黃金需求將創下2011年以來的最強表現。

瑞銀也提到貨幣政策帶來的市場利多，預估聯準會將在2026年初之前降息兩次，因為美國勞動市場疲軟，且消費信心下滑，「由於美國實質利率可能進一步下跌，美元吸引力同步降低，黃金市場將持續受到支撐。」

瑞銀看多黃金，並將其視為多元化投資組合的避險資產，未來12個月的金價預測為4200美元，若政治與金融市場風險顯著升高的背景下，金價可能推升至4700美元。

芝加哥商業交易所（CME Group）的利率觀察FedWatch工具，市場預計聯準會在12月降息25個基點的機率接近68%，如果是1月降息25個基點的機率，會上升至80%左右，低利率會降低持有黃金的機會成本，支持無利息收益的貴金屬。