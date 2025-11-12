國泰證券12 日發布 11 月投資觀點報告，由於聯準會10月宣布再降息1碼，持續展現寬鬆政策立場，市場普遍預期利率將持續下行，為經濟注入更多活水，正向看待中港、日本股市以及黃金、債券等四大類資產，對美元、美股、歐股以及原油抱持中立看法，第四季消費旺季來臨，加上 AI 技術滲透成為推動市場雙引擎，建議投資人聚焦消費品、電商、科技等成長型與景氣循環產業，並搭配信用良好的長年期債券標的。

瑞士百達資產管理信用債券與另類固定收益客戶投資組合經理團隊主管Gareth Payne警示，美國關稅政策仍具不確定性，且不確定高於以往，需持續評估對各國經濟成長、通膨以及央行政策反應的影響。

Gareth Payne12日預測，美國、歐元區的整體經濟將保持低卻正向成長，這對債市場來說「恰到好處」，因為這樣環境下，信用市場在風險調整後的表現優於股票，股票偏好高成長環境，主權債券則適合低成長環境，此外，德國財政計劃應能促進歐洲的經濟增長。

Gareth Payne認為，具吸引力的殖利率推動市場需求，過去幾個季度債市資金流入強勁，隨著投資者從貨幣市場轉向信用債市，未來可能會有更多資金流入。