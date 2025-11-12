台股今（12）日氣勢如虹，一度飆破28000點，來到28008.68點。國泰證券今 (12) 日分析指出，全球經濟步入溫和復甦階段，年底消費旺季與AI應用普及，將成為推動市場動能的兩大主軸，建議投資人可聚焦AI電商、科技應用與長年期債券，掌握政策利多下的投資契機。

台股今日上午以上漲68.52點開出，指數開高走高，盤中最高達28071.76點，最低27799.92點加權指數終場大漲162.14點，以27947.09點作收，漲幅0.58％，成交量5605.09億元。

根據台灣證券交易所最新統計，上週（11月3日至7日）外資在集中市場賣超達1,141.22億元，結束連續回補態勢，成為台股震盪回檔的主因。外資上週總買進金額9,123.33億元、總賣出10,264.55億元，累計今年以來已賣超2,784.85億元。

個股方面，外資賣超以友達（2409）9.37萬張居冠，其次為中鋼（2002）6.02萬張、玉山金（2884）5.4萬張；買超則以永豐金（2890）5.19萬張最多，旺宏（2337）與彰銀（2801）分居二、三。

展望年末 3大族群值得留意

對於11月的投資熱點，國泰證券分析，電商產業在AI應用與個人化體驗普及下，銷售額有望迎來成長機會，建議投資人可留意相關族群；同時，債券市場在降息預期下逐步回穩，AI主題債券成為新亮點。整體而言，消費品、AI應用與長年期債券仍為關注焦點，投資人可把握政策利多與產業趨勢交織下的布局契機。

野村投信表示，在AI強力帶動下，明年行情仍具期待，台股多頭行情並未結束。投資前景持續正向看待，台股中長期展望依舊樂觀，長線布局仍以AI相關為核心，各族群龍頭股價表現決定該族群股價空間。建議聚焦AI伺服器、散熱模組、BBU、電源管理、CCL、PCB，同時關注半導體先進製程、AWS供應鏈與ASIC等領域。