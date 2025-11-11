黃金多頭再起，週一大漲逾50美元、觸及超過2周以來的高點，重回4100美元大關。專家分析，黃金價格的下行趨勢可能已告一段落，未來或再度挑戰歷史高位，主因受到三大因素帶動，投資人能否進場，專家也給出答案。

金價下跌可望告段落

金價近期走勢上沖下洗，自創歷史高點4381美元以來回跌，一度殺破3900美元關卡，隨後見底部支撐展開反攻。綜合外媒報導，專家指出，因美元走軟、美國經濟疲軟強化聯準會 (Fed) 降息的可能性，以及地緣政治風險三重因素交織，使黃金形成了完美的避險環境。

市場人士分析，美元指數走軟是黃金上漲的首要推手，近期美元下跌至近一週低位，使以美元計價的黃金對海外投資者更具吸引力，刺激大量買盤湧入。此外，納斯達克指數上周五創下7個月以來最大單週跌幅，市場對人工智慧科技股漲勢持續性的擔憂升溫，也促使資金轉向黃金。

聯準會可望降息也增添金價上漲動能，Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示，我們仍然很有可能看到12月降息。芝商所（CME）FedWatch工具亦顯示，市場目前預估12月降息的可能性達64%，明年1月降息的可能性更攀升至77%左右。

地緣政治風險同樣推動金價上行。由於俄烏戰事推進、以巴衝突升級、胡塞武裝威脅等，多重地緣衝突令全球不確定性揮之不去，使避險需求持續上升。

專家看漲到5000美元

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant看好金價後市，他預測金價到今年年底可能介於每盎司4200~4300美元之間，並認為明年第1季可望續漲到每盎司5000美元，這數字仍然是一個合理的目標。

狄驤的資本主義求生筆記則在臉書上分析，前波黃金跌到3900美元大關是支撐，同時也是跌幅滿足點，只要3900美元支撐沒有跌破，就代表趨勢尚未改變，仍可以繼續做多。