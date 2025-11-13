全民普發1萬現金陸續入帳，竟有民眾的帳戶被系統判定為可疑交易，瞬間遭到凍結，引發不少民怨。對此，金管會銀行局長童政彰今（13日）表示，已通令所有機構進行清查，如果有發生提領或入帳普發1萬導致帳號被鎖，要在最短時間內把相關現金返還。

童政彰指出，防詐的方向與目標不能鬆懈，但金融機構進行帳戶管控時，可能會波及民眾，銀行局已經召開過相關會議，督導金融機構落實精準防詐，不能波及無辜，若有，銀行要虛心檢討，盡速讓民眾的帳戶恢復正常使用。

至於此次普發現金入帳時註記政府相挺、行政院發及全民+1等字樣，童政彰說明，「由於普發現金是批次到檔，註記有便於金融機構辨識，金融機構如果接受到這樣的訊息，就能正確辨識，因為這是要直接給民眾的，不應該造成金融機構把錢攔阻的狀況。」

普發現金首波入帳，民眾於社群平台Threads上發文求救，現金入帳後就被銀行以系統偵測到資金流異常凍結，若要解鎖必須臨櫃處理，十分不便，文章獲得熱烈迴響，許多網友也遇到相同狀況，痛批過於敏感的防詐機制相當擾民。

針對目前普發現金狀況，財政部長莊翠雲表示，昨日首波入帳已經超過千萬人領到，等於超過4成的國民已經拿到，此次有11類民眾是直接入帳，約458萬人，而登記入帳的人數則達588萬人。