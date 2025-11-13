普發金1萬元入帳後，許多民眾開始規畫消費清單，商家也趁著買氣上揚之際陸續推好康，盼能吸引顧客上門。85度C就喊出普發金再加碼，喝咖啡有機會再獲現金1萬元；路易莎推出「五點放大術」，用9折價就能爽喝飲品。

85度C表示，11月14日、11月21日和11月28日周五咖啡日，民眾單筆購買2張（含）以上中大杯咖啡寄杯卡，結帳前報會員電話，就能自動參加1萬元現金抽獎活動，共5名；單筆購買10張中大杯咖啡寄杯卡，免費再送1張同品項同大小寄杯卡。

路易莎更新系統，推出5點點數兌換「路易莎飲品9折券」好康。（路易莎提供／朱世凱台北傳真）

路易莎則表示，即日起為擴大黑卡會員點數之適用範圍，並配合未來「五點放大術」及集團各品牌聯合行銷活動，著手進行系統更新，黑卡點數亦將於新系統中具備更廣泛之優惠兌換用途，像是用 5 點即可兌換「路易莎飲品9折券」。

星巴克11月14日至23日推出實體門市單筆消費滿1000元，使用綁定uniopen會員帳號之星巴克App支付或點餐時主動感應uniopen會員條碼，即享OPENPOINT點數10倍回饋。