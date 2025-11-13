高雄人氣火鍋品牌「灑椒麻辣鍋」祭出「三大放大術」。（圖／業者提供）

政府普發1萬元現金政策正式上路，高雄飯店與餐飲業者嗅到消費熱潮，紛紛出招搶攻「普發紅利」，從五星級酒店限時快閃餐券，到親子飯店平價住房優惠，再到火鍋業祭出「禮券放大術」，各家業者無不卯足全力，希望讓「一萬元變更大」，搶攻民眾荷包。

高雄福華大飯店推出「Smile One尊爵海陸・一泊二食」住房專案，以1萬元入住尊爵套房、享受精緻早餐及海陸尊饗套餐。主菜波士頓龍蝦、和牛、特大蛤交織出頂級風味。業者強調，無論情侶或家庭旅遊，都能在窗邊欣賞城市夜景與美食雙重饗宴。

高雄洲際酒店持「Thanks 4 Giving 盛饗雙倍券」，可於2026年1月2日至6月30日期間，於高雄洲際酒店指定餐廳（SEEDS大地、HAWKER好客、湛露、WA-RA）奢享新台幣8，888元餐食消費折抵禮遇。（圖／業者提供）

高雄洲際酒店開幕4周年推出「Thanks 4 Giving 盛饗雙倍券」，凡以4444元購券，即可獲得價值8888元的餐食消費金，可於館內4大餐廳SEEDS大地、HAWKER好客、湛露及WARA使用。此餐食禮券僅限11月20日至23日限時快閃於官方商城販售，4天限定、售完為止。

高雄日航酒店週年餐飲，飛翔日本料理午間和食套餐，期間限定1111元。（圖／業者提供）

高雄日航酒店同步推出「一泊滿食」住房方案，主打「萬元吃住一次搞定」。專案平日每晚6900元起，房客可體驗價值超過2萬元的住宿與餐飲饗宴，並獲「滿食護照」，一次暢遊館內5大餐廳。從珠寶盒下午茶、日本料理「飛翔」刺身拼盤、桃泉中餐廳木瓜盅，到Rooftop Bar 22的燻烤豬肋排，宛如一場環遊世界的味覺之旅。

承億酒店推出「花不完」住房與餐飲優惠，即日起開放搶訂。（圖／業者提供）

承億酒店推出「花不完」住房與餐飲優惠，即日起開放搶訂。「一泊三食尊享方案」8,999元入住原價近四萬和式客房，一次享三大餐廳美饌；「尊爵套房三天兩夜」萬元住兩晚再享行政酒廊禮遇。餐飲同步祭出「買萬送三千」與跨品牌互贈活動，鐵板燒、烤鴨、泰式餐酒館最高可享近七折優惠。

義大天悅飯店Hape主題房－叢林探索。（圖／業者提供）

義大天悅飯店結合購物節與跨年住房專案，以「雙十一吃住雙享樂」平日四人房2222元起、「跨年快閃」專案1萬2222元可升等家庭房，加贈兒童早餐與跨年晚餐。

漢來美食回饋會員，凡11月12日至12月12日來店使用來美食APP消費集點單筆滿2000元，即可抽萬元餐飲抵用券。（圖／業者提供）

餐飲業也不甘示弱，漢來美食推出「萬元普發．全民開動」活動，消費滿2000元即可抽萬元餐飲抵用券，旗下包括「漢來海港」、「名人坊」、「上海湯包」等品牌全面參戰。業者表示，藉由數位會員機制整合，盼為年底餐飲市場注入活水，讓消費者「花得更有感」。

高雄人氣火鍋品牌「灑椒麻辣鍋」祭出「三大放大術」。（圖／業者提供）

高雄人氣火鍋品牌「灑椒麻辣鍋」祭出「三大放大術」，從會員滿仟送兩百、即日起至115年6月30日買3000送1500禮券，到來店送白鯧祝福「昌旺一整年」，主打讓普發1萬元「變超大」。業者說，面對食材與原物料成本上升，仍希望透過多元優惠降低消費者負擔，希望把普發1萬元實際回饋放大，讓消費者真的感受到划算與溫暖。