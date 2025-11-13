普發1萬昨（12日）起陸續入帳，一名網友驚訝發現，台灣的普發現金竟「紅到韓國去了」。她表示在釜山旅遊時，遇到市場老闆討論台灣要發相當於韓元70萬的現金，他特別更正是1萬台幣，約45萬韓元後，對方仍激動喊很讚。網友笑說，韓國人會知道普發現金，大概是台人都會去韓國刺激消費，也有人分享，不少日、韓當地人都覺得台灣人很有錢。

一名網友在社群平台Threads發文表示，自己在釜山傳統市場與老闆聊天時，意外發現台灣普發現金的話題連韓國人都知道。對方表示，聽說台灣要發相當於70萬韓元的現金，原PO聽後笑著糾正，實際金額是1萬台幣，約45萬韓元。

市場老闆聽後，直說1萬台幣也很好欸，還激動表示真的很讚，讓原PO笑說，「台灣的普發一萬紅到韓國市場去了」。

貼文引起網友熱議，「很正常，因為這是近期振興日、韓經濟最重要的政策」、「我們拿到1萬去日、韓消費刺激經濟呀」、「可以回對方好的是你們，台灣人拿錢來韓國跟日本旅遊，錢都是你們賺走」。

也有一些人分享，遇到日、韓當地人，對方都認為台灣很有錢，「我去吃麵的小店老闆娘表示，聽說台灣是很富裕的國家」、「日、韓到處都台灣人，在日本遇到行李箱店員問我，台灣經濟很好嗎？為何台灣那麼多人出國玩；到韓國買東西時，老闆得知我是台灣人，就直接說台灣人很有錢，好多台灣來的」。