中央普發1萬元現金，台中市議員陳淑華（右三）、陳俞融（左三）、陳雅惠（右二）、張芬郁（左二）、謝家宜（右一）、蕭隆澤（左一）13日在市政總質詢要求市長盧秀燕普發5萬元。（陳淑娥攝）

民眾黨台中市議員江和樹要求市長盧秀燕說明對是否普發現金的態度。（陳淑娥攝）

中央普發1萬元現金，台中市議員13日在市政總質詢要求市長盧秀燕普發5萬元，市議員林祈烽等人甚至各拿1疊5萬元現金站在盧旁邊質詢，當議員們要走回座位時，盧意外丟出1句「錢沒留下來？」化解緊張氣氛。盧秀燕強調，「想發，有錢會發，但目前沒錢」，六都至今都沒人發，大家財政很辛苦，是否舉債發放可討論。

民進黨市議員陳淑華指出，依據市府資料，民國108年到113年稅課收入超收200億，賣地1065億，統籌分配稅款明年將增加295億，盧市府卻沒有還借款，沒有去還債，痛斥盧秀燕不照顧市民，卻要中央舉債發現金。

民進黨市議員陳俞融、張芬郁質疑，議會通過普發5萬，市府如果覺得財政困難，可以提出對案，但盧市府選擇是「0元」，連折衷對案都不提，這就是藐視民意、藐視議會！同黨市議員陳雅惠表示，各縣市陸續討論是否跟進，但台中市「完全沒討論、零動作」，市民感受不到市府的回饋。

民進黨市議員林祈烽、鄭功進、楊典忠、施志昌則各自手拿1疊5萬元現金走到盧秀燕邊旁質詢說，這5萬元代表全體市民的希望，新竹市已確定普發5000元，台中市民要的是市長的態度，如果沒有5萬，3、4萬呢？語畢，林祈烽等4人要走回座位時，盧秀燕突然丟出1句「錢沒留下來？」化解火爆氣氛，4位議員則把20萬元放在盧的桌上。

民進黨市議員鄭功進則酸說，盧市長經常喊「中央不做的，地方來做，現在卻變成中央要做，妳卻不做」，這次迴力鏢打到盧身上，當初還鼓勵中央借錢普發，現在這就是市長的態度嗎？民眾黨市議員江和樹則要求盧秀燕說明。

盧秀燕指出，六都至今都沒有人發，大家都把錢上繳給中央，仰賴中央補助款，但補助的很少，大家財政都很辛苦。盧強調「想發，有錢會發，目前沒錢 」，但不能漫天開價，提供的數字要給市民正確的期待，否則會造成故意誤解，5萬元根本不可能。

盧秀燕表示，這幾年財政辛苦，售地又不順利，自己任內短絀9億元，稅收短收17億元，議員提舉債發放現金，需要市民跟議會相當的共識，大家可討論，但市府之前債台高築，民眾都希望減債。