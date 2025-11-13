普發現金昨天12日開始入帳，財政部長莊翠雲表示，昨日首入已經超過1000萬人領到普發現金1萬元，等於超過4成的國民已經拿到。
立委李坤城關心普發現金情形。莊翠雲表示，這次有11類民眾是直接入帳，有458萬人直接入帳；而登記入帳則有588萬人。
11類直接入帳領者為勞工保險各項年金給付者（含老年、失能、遺屬年金）；領有勞工職業災害保險各項年金給付者。領有國民年金各項年金給付者（含老年、身心障礙、原住民給付等）；領有老年農民福利津貼者。
領有農民退休儲金者；領有勞工退休金之月退休金者；領有身心障礙者生活補助費者；領有中低收入老人生活津貼者。依國軍退除役官兵就養安置辦法之全部供給制安置就養榮民；依兒童及少年福利與權益保障法安置之兒童及少年；各級政府機關因公派駐國外、國內現無戶籍人員及其具我國國籍眷屬。
李坤城表示，是否應該每個國民單一帳戶，可以領普發現金以及政府的津貼，避免遭到詐騙等。莊翠雲表示，這部分跨部會討論，需要從長計議。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。