普發現金昨天12日開始入帳，財政部長莊翠雲表示，昨日首入已經超過1000萬人領到普發現金1萬元，等於超過4成的國民已經拿到。

立委李坤城關心普發現金情形。莊翠雲表示，這次有11類民眾是直接入帳，有458萬人直接入帳；而登記入帳則有588萬人。

11類直接入帳領者為勞工保險各項年金給付者（含老年、失能、遺屬年金）；領有勞工職業災害保險各項年金給付者。領有國民年金各項年金給付者（含老年、身心障礙、原住民給付等）；領有老年農民福利津貼者。

領有農民退休儲金者；領有勞工退休金之月退休金者；領有身心障礙者生活補助費者；領有中低收入老人生活津貼者。依國軍退除役官兵就養安置辦法之全部供給制安置就養榮民；依兒童及少年福利與權益保障法安置之兒童及少年；各級政府機關因公派駐國外、國內現無戶籍人員及其具我國國籍眷屬。

李坤城表示，是否應該每個國民單一帳戶，可以領普發現金以及政府的津貼，避免遭到詐騙等。莊翠雲表示，這部分跨部會討論，需要從長計議。