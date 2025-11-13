普發現金一萬元專案作業正如火如荼進行中，卻也吸引詐騙集團蠢蠢欲動！有詐團透過「假交友」方式與被害人建立信任，以可代領普發1萬等詐騙話術，等被害人寄出金融卡，過沒多久帳戶就被警示，警方於8日緝獲1名前來取金融卡共犯。警方提醒部分詐騙集團會藉假交友「幫忙代辦普發現金」為由，或是冒充政府單位，一定要特別注意，有疑慮請撥打165反詐騙專線查證。

高雄市警方接獲1名50歲女子報案，於今年10月初在通訊軟體TikTok (抖音)上認識1名男子並轉由LINE聯絡，對方聲稱可協助領取「普發1萬元」，要求被害人寄送金融卡。

等到11月，等開始登記普發現金新聞報導，立即要求對方返還金融卡，不僅沒獲回應，因帳戶有其他遭詐騙被害人匯款，變人頭帳戶遭警示，才驚覺遭詐騙。

另1名被害人則在11月初接獲假冒郵局人員來電，謊稱有人拿其證件要去領普發現金1萬元，並轉接偽稱新北市政府警察局偵二隊警官，假警察佯稱該被害人涉及擄人勒贖案件要查證金流，要求解除定存，被害人不疑有他以面交金融卡、現金、黃金等財物，遭詐損失新臺幣100萬餘元。

警方說，這2案均以普發現金為藉口，再以「假交友」、「假檢警」方式詐騙被害人，警方均立即動用大批警力在報案後兩天內分別在桃園、台北市緝獲犯嫌到案。

警方呼籲，部分詐騙集團會藉假交友「幫忙代辦普發現金」為由，或是冒充政府單位、銀行或檢警，聲稱可協助確認普發款項領取情形，要求民眾操作ATM或匯款驗證，甚至以「政府普發現金，點此領取」為名，誘騙民眾點擊不明連結或提供個資，最終造成民眾財損，並再次呼籲民眾，政府絕不會以簡訊、電子郵件或電話等方式要求民眾點選連結或提供金融帳號、密碼。

若收到可疑訊息應立即刪除，切勿回覆或點擊任何連結，如仍有疑慮請撥打165反詐騙專線查證，或瀏覽165打詐儀錶板上面的「普發現金防詐專區」相關資訊。

警方提醒，民眾可透過唯一合法網站「https://10000.gov.tw」，指定金融機構(含郵局)實體 ATM 機臺操作介面，或至郵局櫃檯辦理合法領取。另外請民眾牢記「反詐5不：不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊」，以免遭詐。