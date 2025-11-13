普發現金官網自11月13日起開放查詢登記結果。（取自財政部臉書）

普發1萬登記查詢步驟一次看！ 入帳失敗可補救 @ChinaTimes ​

普發現金新台幣1萬元已上路，財政部表示，直接入帳特定對象，或採登記入帳的民眾（已於10日前完成登記並檢核成功者），已於昨（12日）入帳，可透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。而今（13日）零時起，普發1萬元現金官網也已經開放「查詢登記結果」，若是入帳失敗或核驗失敗的話，該健保卡號將重新開放請領，可以重新登記，也可改ATM領現（17日 開放）或郵局領現（24日 開放）。

財政部提醒，普發1萬現金官網自13日起開放民眾查詢登記結果，《中時新聞網》整理相關重點，供讀者快速掌握：

●如何查詢？

1.進入官網 https://10000.gov.tw 點選「查詢登記結果」

2.輸入本人 / 代領人身分證或居留證號

3.輸入發放對象健保卡號（一次查一位）

例：幫小孩代領，輸入家長的身分證號＋小孩的健保卡號。

4.確認後送出，即可了解登記狀態及入帳情形

●查詢結果代表什麼意思？

◎ 登記完成_將於近日入帳：領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，如有「修改」按鈕，表示可更換入帳帳號。

◎ 已完成登記_帳號核驗中：領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，無法修改入帳帳號。

◎ 帳號核驗失敗：帳號與身分證/居留證號不一致或無此帳戶，請重新登記或改以ATM或郵局領現。

◎ 入帳處理中：所有資料均已確認完成，款項入帳中。

◎ 入帳成功：登記入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。

◎ 入帳失敗：帳戶已結清，請改以其他帳戶登記或改以ATM或郵局領現；帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶，請採郵局領現。如有疑問洽往來銀行查詢。

◎ 款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶：屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。

●入帳失敗或核驗失敗怎麼辦？

該健保卡號將重新開放請領，可以重新登記，也可改ATM領現（17 日開放）或郵局領現（24 日開放）。

●選擇登記入帳者的入帳時間?

◎11至17日完成登記者，為後2個營業日內入帳。

◎18日起，在當日18時前登記，當日入帳（遇假日順延至次一營業日）；當日 18時後登記，次一營業日入帳。