普發1萬「線上登記」昨（12日）起陸續入帳，不少人因錢未入帳，上網才發現原來是當時資料填錯了，有人崩潰表示，自己把台新銀行銀行代碼誤填成台灣新光銀行，也有人把帳號誤填為卡號，導致「領嘸錢」。不過這1萬元不用擔心拿不到，財政部公布3個補救方法，包括官網重新登記、ATM領取、郵局領取。

社群平台Threads上陸續有網友表示，明明已經線上登記個資，卻遲遲沒有拿到錢，今（13日）開放登記查詢結果，發現「入帳失敗，需重新登記」。有人追查原因後才驚覺銀行代碼填錯，把「台新銀行」誤認為「台灣新光銀行」，或是銀行帳號誤填成卡號，導致1萬元未入帳。

查詢結果出現失敗有5原因

●帳號核驗失敗：帳號與身分證／居留證號不一致或無此帳戶。

●入帳失敗：帳戶已結清、帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶，如有疑問需聯絡往來銀行查詢。

資料填錯3辦法補救

許多人擔心，登記錯誤是否就拿不到1萬元，但其實有補救辦法，財政部提供3個管道，提醒留意資料是否填寫正確，並記得務必在115年4月30日截止前領取。

1.同健保卡號可於官網重新開放請領、重新登記。

2.ATM領現，11月17日起開放。

3.郵局領現，11月24日起開放。