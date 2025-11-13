中埔分局循線在嘉義市西區湖子內一帶，查獲陳姓犯嫌到案。(中埔分局提供／呂妍庭嘉義傳真)

普發1萬開始入帳，嘉義縣卻傳出有婦人因普發1萬慘遭詐騙，還把金融卡寄給詐團，中埔分局獲報後，昨(12日)查獲陳姓嫌犯，依涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦，目前陳嫌已被聲押獲准，這也是嘉義縣首起破獲的普發現金詐騙案。

中埔分局三和派出所日前接獲陳姓婦人報案，表示10月底在臉書廣告見「政府普發1萬元補助」訊息，主動填寫個人基本資料及LINE聯繫方式，結果對方佯稱需要以金融卡驗證開通，才能領取補助，誘騙陳婦到超商以賣貨便寄出金融卡，直到婦人發現郵局帳戶無法使用，才驚覺被騙。

中埔分局立即組成專案小組，經蒐證掌握詐騙犯嫌後，昨持嘉義地方法院核發搜索票，在嘉義市西區湖子內一帶，查獲陳姓犯嫌到案，並當場查扣作案工具行動電話等證物，全案依涉犯詐欺、洗錢等罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

經檢察官訊問陳姓嫌犯及證人後，認被告涉犯刑法加重詐欺及洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向嘉義地方法院聲押禁見獲准。

中埔分局表示，該案是嘉義縣首件查獲普發萬元補助詐騙案，警方將全力打擊詐騙集團。