彰化縣議會民進黨團今日宣布綠營所有議員服務處將懸掛紅布條、全面設立便民服務站，民眾可就近咨詢普發現金相關問題，避免被騙，全縣17位綠營議員有15位與會。（葉靜美攝）

彰化縣議員賴清美服務處已掛上便民服務站紅布條，提供民眾咨詢普發現金相關問題，避免被騙。（賴清美提供／葉靜美彰化傳真）

政府普發1萬元，民眾歡喜之餘，有許多人還搞不清楚怎麼領，詐騙集團更是伺機而動，為杜絕詐騙，彰化縣議會民進黨團今日宣布綠營所有議員服務處將懸掛紅布條、全面設立便民服務站，為民眾提供相關咨詢服務，全縣綠營議員幾近全員到齊，除了彰顯對此一議題的重視，也意外成活動另一焦點。

民進黨彰化縣議會黨團總召李俊諭分享昨晚接到1通自稱受行政院委託的電話，提及普發1萬元，他意識到可能是詐騙，選擇馬上掛電話，他也提醒民眾，碰到類似電話乾脆掛電話，避免思緒受到影響而受騙。

李俊諭說，政府普發1萬元讓詐騙集團看到可趁之機，加上近來各議員服務處都接到許多民眾詢問政府普發1萬元相關問題，除提醒民眾不要受騙外，綠營17位議員服務處也將在今日全數掛上紅布條，成立便民服務站，提供民眾相關咨詢服務。

彰化縣警局刑事警察大隊副大隊長張安進表示，在普發1萬元公布後，依刑事局的統計，相關詐騙案就有6件，財損金額達827萬元，縣警局目前未受理過相關詐騙案，他分享常見的兩種普發1萬元相關詐騙手法，一種是以假公務員、假檢警，藉機騙取民眾金融帳戶、提款卡，另一種則是透過簡訊、假網址，誘騙民眾上當，提醒民眾要小心避免受騙。

縣議員賴清美也提醒民眾要提高防詐意識，別被詐團所騙，讓政府美意讓歹意，一旦被騙，損失的恐不只1萬元，可能連帶金融帳戶內的錢都會損失一空，她也希望大家「雞婆」些，將正確領取普發現金方法與親朋好友分享。