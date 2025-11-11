全民普發現金1萬元將陸續入帳與開放領取，民進黨立委吳思瑤昨（10）日也在臉書發文，轉發服務處變身「普發現金便民服務站」的資訊，但因她過去曾批評普發現金「買票」，相關貼文遭網友出征，他們嗆聲「以為是拒領1萬登記處」、「不違憲了嗎」。

對於普發現金，吳思瑤7月1日曾批評，藍白要掏空國庫普發現金，慷國家之慨買反罷免的票，「花你我的錢作為自我延命的手段和工具」，犧牲1500億元的「國土韌性預算」和台電1000億元撥補，棄台灣安全於不顧買反罷免票。

另外，針對國民黨團決議將普發現金的1萬元捐給社福機構，吳思瑤7月15日受訪也表示，捐錢跟花國家的錢去買票是兩件事，自己捐錢跟違法違憲來掏空國家財政也是兩碼子事，不會因為國民黨人人領取、再捐1萬就不違憲，國家財政的黑洞就不存在。

「領1萬，找民進黨」，吳思瑤昨天在臉書發文表示，自己的服務處變身「普發現金便民服務站」，可以提供各項操作諮詢，大家有需要可以來找她。許多網友也在吳思瑤的貼文留言，但多數內容為負面，包括「不違憲了嗎」、「以為是拒領1萬登記處」、「原來這就是所謂的買票，學會嘍」、「領1萬不是債留子孫，掏空台灣嗎？怎麼還協助領錢」、「萬般阻擾今收割，有趣」、「知道莫忘初衷怎麼寫嗎」。