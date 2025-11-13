普發1萬元現金首批昨（12）日入帳，許多民眾一早收到入帳通知驚喜不已，一名網友自認個性隨興，依照MBTI人格分類屬於「P人」代表，因此至今未登記領取，笑稱「錢是我的跑不掉」，貼文一出，引發大批網友共鳴，紛紛表示申領期限到明年4月，不急著搶第一波，更有不少人打算明年再領，笑說「等大家領完我再去，反正錢又不會跑掉」。

原PO近日於Threads發文指出，自認個性隨性，若以MBIT的人格分類，屬於P人代表，因此在首批開放普發一萬登記入帳，並沒有上網登記填資料，他笑說「我來示範什麼叫真正的P人，就算發完這篇文，我還是不會去登記，反正錢是我的跑不掉。」

貼文一出，立即引發網友熱烈迴響，不少尚未登記的民眾分享原因，有人表示想先觀察不同銀行的抽獎活動，也有人覺得申領期限充足，不需要跟第一波人擠在一起，「到明年4月都還能登記，急什麼？」、「等大家領完再去就好」、「明年再領就好，ATM隨時能領，錢又不會飛」、「不是到明年4月都還來得及嗎？」、「反正明年也還可以領，隨便啦」、「我也還沒登記」、「真的不用急，反正都領得到」。

也有部分人認為，這樣和P人毫無關聯，而是「有錢人」的表現，因為真正不急著領錢的人，往往是對金錢較不敏感、生活較寬裕者，「我也是生活隨興的P人啊！但我是窮困的P人」、「那不是P人，那是有錢人」。