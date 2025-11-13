被封為「太后專業戶」的陳莎莉2000年和第二任丈夫車軒結束22年婚姻，兩人育有一子車亮逸，近年在大陸當導演，成績不俗。據媒體報導，車軒日前出席公開活動，談到兒子滿是失望，表示父子倆已經7年多沒聯絡，他病危時連絡不上車亮逸，兒子結婚也沒通知他，車軒沒好氣地說「就當自己絕子絕孫」。

77歲車軒曾演出過《黃埔軍魂》、《冷月孤星劍》等，據《TVBS新聞網》報導，車軒日前出席谷音愛女歸寧宴，看來精神不錯，談到42歲導演兒子車亮逸滿腹委屈，直言已經7年跟兒子沒來往，逢年過節也沒發訊息問候；車軒先前因心肌梗塞送醫，醫院要求直系親屬必須簽字動手術，車軒說：「他兩次都沒來簽名，心情非常惡劣」。

車軒、陳莎莉過去感情幸福。（圖／張兆輝攝；蔡慧娜攝）

車軒坦言父子情結凍多年，未來自己往生也不期盼車亮逸來幫他辦後事，至於為何感情變差？車軒不解表示，車亮逸小時候他常帶他出國玩，算是有盡到父親的責任，兒子如今變成如此，他也不明白；而車軒承認目前有位小他16歲的圈外人女友陪伴，他常台北、上海兩地跑，生活非常愜意灑脫。

車軒2014年受邀參加趙又廷婚禮（左圖）。（圖／張祐銘攝；蔡宜謀攝）

而陳莎莉過去談和車軒離婚主因，表示是雙方個性不合，「她一直相信兩人間沒有第三者介入。有傳言指車軒和崔紅紅過從甚密，車軒否認，表示在北京認識、吃過飯的人很多，崔紅紅只是其中一個朋友，「我說沒有，就不能亂傳嘛！」而隔年陳莎莉去上海發展，被問到會不會擔心碰到車軒，她大方回應：「我已不在意他。」2006年陳莎莉再受訪，表示很享受單身生活，透露儘管車軒偶爾在電話裡留言，她並不考慮接受前夫，「過去就讓它過去吧！他已經得到應得的教訓就可以了。」