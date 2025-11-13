普發現金1萬元近日陸續入帳，內政部今（13）天表示，警政署於9月11日要求各警察機關籌組專案小組，針對普發現金政策加強阻斷詐欺資訊來源，目前通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個、蒐報停止解析偽冒財政部網站3件，但統計至11月10日，仍有7件被害案件發生，總共財損為新台幣827餘萬元。

立法院內政委員會今天邀請內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。

內政部書面報告指出，行政院打擊詐欺指揮中心於9月8日與內政部研商可能詐騙態樣及防制作為，並於9月24日由行政院召集財政部、內政部、國家通訊傳播委員會、數發部、金管會、法務部、教育部及經濟部等機關，檢視各部會防制措施規劃及執行情形，並要求各部會切實合作，共同防堵詐欺案件發生。

內政部表示，警政署於9月11日要求各警察機關籌組專案小組，針對普發現金政策，加強蒐報詐欺廣告簡訊、社群媒體帳號及網站，阻斷詐欺資訊來源，並積極溯源偵辦相關案件。統計自9月12日起至11月10日止，通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個、蒐報停止解析偽冒財政部網站3件。

內政部指出，警政署於7月12日即接獲檢舉，在社群網路流傳有民眾接獲假冒中央存款保險公司發送「普發1萬元」之釣魚連結，旋即將該假冒網站通報下架，並交由刑事警察局主動調查詐騙簡訊發送來源，於7月21日查獲假基地台設備發送該釣魚訊息之犯嫌。

此外，也於8月20日數發部召集內政部等有關部會，共同研商「普發業務-偽冒網站快速RPZ程序」會議，決議若出現偽冒普發現金網站，由財政部配合財金資訊股份有限公司主動蒐報，並與財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）研議快速下架通報流程；另由數發部召集相關單位建置整合機制，以縮短處理時效。

不過，據內政部統計，至11月10日，計有7件被害案件發生，1件為釣魚郵件，連結假冒普發現金網站盜刷信用卡，財損為新台幣5萬餘元；4件為假冒檢警，財損分別為51萬餘元、84萬元、320萬元及367萬餘元；2件為騙取金融帳戶卡片，財損0元。