高麗菜不論清炒、煮湯或做沙拉都相當方便，但日本廚師Papuchan提醒，觀察高麗菜是否變質，要看葉片是否糊爛並滲出褐汁、菜葉或菜心是否變黑，以及是否散發酸臭味，其中葉片變糊爛是初期腐壞的徵兆，但很多人會忽略，強調只要出現其中任一狀況，就代表高麗菜已經腐敗，應立即丟棄，以免影響健康。

據《Yahoo! JAPAN》報導，Papuchan表示，高麗菜不論切絲做成沙拉、搭配肉片快炒或加入湯品中，都能展現不同層次的口感，但能否辨認變質很重要，許多人會忽略最初期的變壞徵兆，就是葉片變得軟糊爛。

Papuchan表示，新鮮的高麗菜應該具有彈性與光澤，葉片結實而明亮，當開始腐爛時，部分葉子會因吸水過多而變得柔軟、失去彈性，甚至滲出茶褐色汁液，若發現冰箱或保鮮袋底部出現積水或黏液，便代表高麗菜已不再新鮮，應儘快丟棄。

Papuchan說，另一個明顯的警訊是變黑，切開的高麗菜長時間暴露在空氣中，切面略呈黑斑屬於正常的氧化現象，就像蘋果切開後會變色一樣，仍可安心食用；但若整片葉子或菜心都變黑，摸起來發黏、變軟，則代表高麗菜內部已經腐壞，最好直接丟棄。

此外，氣味也是判斷高麗菜是否變質的重要依據，Papuchan指出，新鮮的高麗菜幾乎沒有明顯味道，僅帶有淡淡青氣；但當內部開始腐壞時，細菌會分解植物中的有機物質，產生刺鼻的酸臭味，只要聞到異味，即使外觀看起來仍完整，也千萬不要再猶豫，應立即丟棄，以確保飲食安全與健康。