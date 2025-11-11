高市議會今（11）日原定進行115年度總預算案交付議程，最終吵吵鬧鬧一天，直到傍晚才宣布散會。（柯宗緯攝）

高市議會今（11）日原定進行115年度總預算案交付議程，藍綠全面甲級動員，最終藍營議員突襲主席台、癱瘓議事，雙方爆發長達10分鐘肢體推擠與口角衝突。歷經一整天僵持，傍晚議長康裕成終於現身，站上主席台直說，「今天議程討論太熱烈，就到此結束。」敲槌宣告散會。

議會今天議程進行聽取115年度施政計畫、總預算案編製經過以及宣讀議案交付審查，最終62席全員到齊。然而，陳其邁在報告完總預算案後隨即離席，引發藍營不滿，痛批不尊重議會，主張應退回總預算案重編。高市府則回應，市長是遵循議長指示，離開後立即趕往應變中心主持防颱會議，因颱風可能直撲高雄，防災工作刻不容緩。

由於議長當初敲槌喊「休息」，並非「散會」，因此藍營持續霸占主席台，久久不願離去，議事中斷無期限。為化解僵局，今天下午三黨團進行協商會議，最終仍無共識破局，預計擇日再交付總預算等議案。

據了解，高市府傍晚在臉書發布圖卡澄清，市長在議會時間皆遵照議長指示，是經議長同意離席。當時議長康裕成說，討論審計處提案時就先請市長離席，乃縣市合併以來慣例。而陳其邁市長尊重議會、尊重議長裁示離開議會即視察並趕往應變中心召開防颱工作會議。

高市議會國民黨總召黃香菽不滿直說，國民黨已經展現誠意要協商了，但高市府卻還在臉書做圖卡攻擊，「沒誠意又攻擊議員」，她很不能接受。黨團強調，在高市府未依中央補助現況重編預算、未依法解決土石方問題、未向議會及遭攻擊議員公開道歉之前，國民黨團拒絕任何預算交付審查。

國民黨高市議員白喬茵質疑，如果市長要趕去應變中心，那議會可以變更議程，擇日再討論。但市長早上是去應變中心主持會議嗎？33位局處首長、3位副市長、祕書長通通都還待在議事廳，「陳其邁一個人離開是要主持什麼一個人的防颱會議呢？」

民進黨高市議員黃文益則反擊，早上市長已經完成報告，議長以市長防災為重，可以先行離開，結果國民黨開始借題發揮，要退回高雄市政府總預算，當民進黨提議停止討論，要進行表決是否要交付預算審查時，國民黨有預謀的衝到主席台包圍議長癱瘓議事，反酸2019年韓國瑜當高雄市長，為落跑選總統，連來市議會報告都沒有，完全藐視議會，國民黨還一直護航。