藍營集體霸占主席台包圍議長康裕成，綠營緊急護駕，雙方爆發激烈肢體衝突、互相推擠叫囂長達10分鐘，場面相當失控。（柯宗緯攝）

高市議長康裕成（左前）趁混亂，離開議事廳。（柯宗緯攝）

高雄市議會今（11）日進行議案交付審查，藍綠黨團發起甲動。藍營不滿市長陳其邁在總預算報告後提前離席，藍營炮轟市府不尊重議會，企圖杯葛總預算審查，綠營提出「停止討論」反制，引爆藍綠戰火，藍營集體霸占主席台包圍議長康裕成，綠營緊急護駕，雙方爆發激烈肢體衝突、互相推擠叫囂長達10分鐘，場面相當失控，議事被迫暫時無限時休息。

高市議會11日議程進行聽取115年度施政計畫與總預算案編製經過，以及宣讀議案交付審查，應到62席議員，僅綠營1席缺席。然而，陳其邁在報告完總預算案後隨即離席，引發藍營強烈不滿。國民黨議員陳麗娜痛批，此舉不尊重議會，直指「市長不在前所未見，也沒有請假單」。議員白喬茵、邱于軒更細數市府施政亂象，主張應退回總預算案重編。

面對質疑，議長康裕成坦言，處理不周延並向議員致歉，但強調縣市合併以來都是循往例處理，僅要求提案的相關局處首長先不要離開，而陳其邁並非「偷溜」，而是經她同意才離開，呼籲議員不要糾結。

藍綠衝突引爆點出現在下午1時05分，民進黨議員鄭孟洳主張交付預算，並提出「停止討論」，要求藍營別阻擋總預算、影響高雄建設發展，數10名藍營議員不滿立刻箭步衝向主席台，綠營議員李喬如、黃文志等人趨前護駕，藍綠雙方爆發激烈推擠。過程中，國民黨議員陳美雅高喊手被扭傷，邱于軒則不滿遭隨扈拉扯，當場嗆聲要提告。

藍營拉起布條高喊「市府擺爛、市民心寒」、「震怒的市長，囂張的官」、「無視民意，傲慢成性」；綠營則反擊舉牌「交付預算，才是負責」、「實質審查，守護建設」、「國民黨團別扯後腿」，雙方各執一詞。

僵持約10分鐘後，康裕成終於「突圍」離開主席台，議事暫時休息，但總預算案仍無法交付審查。針對綠營指控藍營包圍議長不讓離開，國民黨團總召黃香菽爆氣反駁，強調上主席台前已請議長離開，是康裕成自己不走，並無強制行為，反嗆民進黨「不要亂扣帽子」。