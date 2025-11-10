副總統蕭美琴赴布魯塞爾歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，被綠營視為外交突破。國民黨立委葛如鈞對此感到非常擔憂，並感嘆政府總把外交成果建立在非常短暫的高光時刻，直言政府真正重要的事要多做一點，擦脂抹粉大內宣的事少做一點。

葛如鈞今（10）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，對於蕭美琴赴布魯塞爾歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，是非常擔憂的，因政府過去長時間把外交成果建立在非常短暫的高光時刻，但真正外交要做的是打底，要做的是跟別人建立長久信任的關係。

葛如鈞表示，他並非滅自己志氣，但此舉實際上給台灣增加多少盟友，最後又能增加多少能見度？葛強調，如今已2025年了，台灣不需要能見度，要做的是打底，要給別人帶來信任，這種「驚喜式外交」會有多少人喜歡？

葛如鈞強調，政府應該了解，外交不要追求短暫的高光時刻，重要是結交多少盟友，在重要議題上來支持台灣，真正重要的式要多做一些，擦脂抹粉大內宣的事少做一點。

蕭美琴9日清晨自比利時返抵國門，她在機場發表談話表示，期待國際對台灣有進一步的理解與支持，台灣的國際處境艱難，「但我們始終沒有退縮，因為相信台灣人民與世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會」。