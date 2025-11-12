太子集團發表公開聲明。（翻攝太子集團官網）

柬埔寨跨國詐團「太子集團」近日遭美國司法部起訴追捕，扣押市值逾150億美元（約新台幣4593億）比特幣，董事長陳志（Chen Vincent Zhi）仍在逃，若被定罪，最高將面臨40年徒刑。然而，太子集團昨（11）日竟公開發聲，堅稱「陳志未從事任何非法活動」。

太子集團（Prince Group）官網目前仍正常運作，昨日發表一份以柬埔寨文、英文撰寫的公開聲明，否認集團主席陳志曾經參與任何不法活動，稱近期的犯罪指控「毫無根據」也未經證實，甚至大言不慚地說自家資產遭非法扣押，加上媒體不斷報導，對數以萬計員工、合作伙伴等造成傷害。

集團強調，一直以來致力於誠信、負責的投資和可持續的經濟發展，過去10多年來維持營運透明，並遵守所有適用法律，聲稱有信心能證明集團及主席陳志的清白。

美國財政部10月14日將太子集團列為「跨國犯罪組織」，對其全球146個實體與個人實施金融制裁，其中包括3名台籍女子與9家登記於台灣的公司。據美國司法部起訴書，陳志原為中國福建籍，後取得柬埔寨國籍，成為當地政商新貴，以「殺豬盤」手法操控龐大詐騙網路，利用強迫勞動、人口販運與賄賂手段，建立出一個年收數十億美元的詐騙帝國。

不僅如此，陳志還囂張地以「Vincent」之名穿梭各國，頻繁進出台灣至少10次，在台設立多間空殼公司，其中「天旭國際科技公司」正是旗下博弈公司。

在台操盤手王昱堂。（中時資料照，郭吉銓攝）

針對在台組織高級幹部、成員及相關資產，檢警本月4日大動作搜索，拘提天旭國際負責人王昱棠、人資長辜淑雯、美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇等25人，並查扣11戶和平大苑豪宅、車位、銀行帳戶，及勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利等名車，合計資產價值高達45億2766萬餘元。

北檢複訊後，聲押禁見王昱棠、辜淑雯、集團幹部凃又文、邱子恩、天旭董事長特助李守禮5人，僅凃女獲30萬元交保，其餘均遭羈押禁見。不過，檢方認為凃女是人頭公司負責人，負責管理和平大苑豪宅，涉案程度高，將向台灣高等法院提起抗告。