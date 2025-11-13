台股今（13日）盤中一度重回28000點之上，但上方賣壓沉重，隨即回落翻黑，終場台股收在27903.56點，下跌43.53點，權值股台積電挫低15元，收在1460元，聯發科收平盤1245元，鴻海漲1元，收在252元。股王信驊收漲停價6335元，改寫台股史上新高紀錄，打破大立光在2017年創下的6,075元紀錄。

市場消息面，台美關稅談判尚未有結論，美媒披露，美方要求台灣比照日韓投資美國，規模落在3500至5500億美元，引發高度關注。前行政院副院長施俊吉於臉書表示，台灣必須拒絕美國的需索，因為台灣並沒有獲得美國承諾，沒有駐軍也沒有協防承諾，美國戰略模糊下沒有道理要求台灣鉅額投資。

針對台股後市，工商報導，台新投顧副總經理黃文清說，權值股漲多回吐賣壓，台股驚險收復月線，但加權指數連六個交易日未能站上28,000點、漲幅前五大個股均傳產股看來，資金有朝傳產避險味道。另台股近期屢留上影線，顯見攻高無力、短線以高檔震盪為主，指數約在月線或28,000點上下500點擺盪。

富邦投顧董事長陳奕光說，台股多空對擂形成三好三壞，利多除上市櫃公司第三季財報和出口數值繳佳績，台積電10月營收創高，考量下游廠商業績遞延一月發酵，推測科技股11月營收仍續向好；三壞有外資連九賣、新台幣趨貶，短線外資賣壓恐難去化，另融資短線增太快不利台股，指數在27,500至28,500點間震盪。

台股昨（12日）上漲162.14點，收在27947.09點，成交值5605.09億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超77.97億元。自營商買超34.38億元，投信賣超27.51億元，外資及陸資賣超84.84億元。