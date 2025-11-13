永豐期貨指出，台股週三上漲162.14點，收在27947.09點，成交量5,605.09億元。台指期上漲279點至28059點，正價差為111.91點。籌碼面部分，三大法人賣超77.98億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少412口至8009口，其中外資淨空單減少1566口至-29964口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加445口至-14892口。

永豐期貨表示，台股資金輪動明顯，電子、半導體及AI伺服器供應鏈仍是盤面主軸。從結構上觀察，台積電、聯發科(2454)、鴻海(2317)等大型權值股具備中期支撐力，基本面穩健，法說與財報顯示產業庫存調整已近尾聲，預期明年第一季營運動能可望回升。

短線而言，指數已完成底部築構並重新挑戰年線，若能維持月線之上並帶量突破前高，市場信心將逐步回升，下一目標區間將指向28500至29000點。中期來看，若美國科技股維持強勢、AI與高效運算需求延續、全球資金重新回流亞洲市場，則台股有機會在基本面與政策面共振下，挑戰三萬點整數關卡。

不過，離4月關稅反彈起漲區間已有相當漲幅，後續需提防外資再度轉賣與全球經濟數據不確定性帶來的回檔風險。操作策略上，建議以權值與高成長族群為主，避開短線漲多個股，等待量能確認再行加碼。