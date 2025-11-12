美國政府即將重新開門，史上最長紀錄的政府停擺準備告終，利多消息提振市場信心，加上最新就業數據拉高投資人對美國聯準會（Fed）12月再次降息的預期，投資人樂觀情緒升溫，美股期指12日同步上演大漲慶賀行情，台指期夜盤也展開漲勢，盤中勁揚102點，暫報28,161點，持續站穩於28,000點整數大關之上。

元富期貨表示，台股12日在美股樂觀氛圍帶動下開高震盪，權值股如鴻海、聯發科表現強勢，指數一度逼近28,000點，但終場仍未突破整數關卡。市場資金集中於AI與電子族群，短線動能仍強。不過，技術面出現高檔震盪跡象，應留意量能變化與獲利回吐風險。

期交所內商品也普遍走揚，小臺指上漲103點、微臺指上漲103點、金融期上漲3點、小金融期上漲3點、電子期上漲5.15點、小電子期上漲6.5點、半導體30期貨上漲60點、臺灣中型100期貨上漲132點；台積電ADR盤前上漲逾1％，連帶激勵台積電期貨夜盤小漲5元，暫報1,485元。

國外指數期貨部分，東證期貨上漲12.25點；而連結美股四大指數期貨同步走揚，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別上漲51點、7.75點、42點、60.5點；英國富時100期貨則是下跌22點，暫報9,914點。

商品期貨方面，黃金US期上漲11點，台幣黃金期小跌1點，布蘭特原油期貨參考價則為2,014點。