台股今（11日）早盤一度大漲超過300點，但盤中漲勢收斂，尾盤翻黑，終場台股收在27784.95點，下跌84.56點，權值股台積電收在1465元，小跌10元，聯發科收在1240元，下跌10元，鴻海跌3元，收在246.5元。緯穎鎖在漲停價4720元，表現相當強勢，金控股10月營收長紅，吸引資金進駐，玻璃與塑膠族群也獲市場青睞，成為穩盤關鍵。

針對台股後市，第一金投顧董事長黃詣庭說，10日台股反彈站上月線27,745點且收紅K棒，短線跌破壓力得到舒緩，本周法說會行情、美國結束關門進度為影響盤勢兩大關鍵，研判指數將於27,500點至28,300點間高檔震盪。

上周每個交易日當碰到28,500點皆遇到賣壓，11月要突破最大關鍵在於19日輝達將財報公布，屆時釋出正面訊息且股價上揚將有望可帶動台股再創新高。

台股昨日（11日）上漲218.1點，收在27869.51點，成交值4894.49億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超8.55億元。自營商買超37.06億元，投信買超24.4億元，外資及陸資賣超52.91億元。