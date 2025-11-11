受到美國政府恢復運作的利多激勵，台股今(11)日開盤強勢站回28,000點大關，展現多頭企圖心，但權值股表現分歧使漲勢受限，台積電(2330)高檔有壓、鴻海(2317)翻黑走低，加上記憶體族群漲跌不一，壓抑整體氣勢；相對地台塑四寶獲買盤拉抬同步走高，玻纖廠中的台玻(1802)、富喬(1815)及建榮(1815)全數收在漲停板，緯穎(6669)、鈺創(5351)也同步漲停，顯示資金積極尋找具題材與營收動能的個股，終場集中市場收27784.95點，下跌84.56點，總成交值5663.16億元；櫃買市場收256.70點，下跌0.56點，總成交值1321.31億元。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股今日開高後，遇到十日線壓力開始回檔，但仍穩月線，從這地方也能看出多方的企圖仍明顯。最近大盤日K收黑線多於收紅線，整體來看，下跌家數多於上漲家數，OTC市場表現也弱勢，預期大盤波動將會加劇，留意營收、季報表現不佳的個股，宜先行避開。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過整體而言，台股有AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注，以及台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，且近期出現科技與非電族群良性輪動，有助於台股中長多表現。

廖炳焜表示，從國際AI巨頭的動作可預見AI成長趨勢愈發鮮明，另外，從台灣經濟數據來看也可看到此現象，AI產業帶動台灣出口強勁，主計總處第3季GDP概估為7.64%，較8月估計大幅提高4.73%，2025年全年GDP成長率至少5%起跳，因此即使11月盤勢可能出現獲利了結賣壓機會，但預期回檔不致過深，反是長線投資人擇機布局機會點。

廖炳焜分析，隨著階段性供需錯配，DRAM價格到明年上半年仍可望維持高檔震盪，報價走勢能見度同步拉長，而合約價調漲後，國內業者短線獲利能力轉強，第三季提早實現虧轉盈，預期第四季將持續走高。

至於台股至年底前的布局，隨指數來到高檔，廖炳焜建議，宜聚焦中長線趨勢股，包括AI供應鏈、晶圓代工龍頭廠2奈米供應鏈、記憶體、IP、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機，以及特用化學、重電等。