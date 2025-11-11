美國亞利桑那州媒體《The Arizona Republic》報導，台積電美國廠前員工貝納多（Michelle Bernardo）控告台積電，指控公司報復性開除，因為其投入對抗台積電的集體訴訟，同時指控台積電的工作環境充滿惡意，存在偏袒東亞員工的文化。

指控遭霸凌、申訴無果

貝納多指出，台積電先是將她從人資崗位降職，最後解僱，理由是違反保密資訊規定，因她向律師提交集體訴訟的資料。貝納多認為她在工作期間遭受霸凌，即使向公司高層投訴，但問題並沒有被重視，內部調查也認定指控不成立，無疾而終。

貝納多自述在台積電的經驗，於2021年加入公司，起初由一名毫無人資經驗的主管負責，對她態度惡劣經常責罵，後來被調至另一團隊，新主管僅用中文溝通，只能透過同事翻譯。

然而，狀況並未改善，貝納多指控同事會將她的錯誤用郵件群發給所有人，主管也未提供訓練或指導，只要出錯便會發警告信。2024年底，主管警告如果不改善就會被開除。

參與集體訴訟後被開除

主管私下勸貝納多離職，還對她冷嘲熱諷，「不知道你是怎麼錄取的。」貝納多尋公司途徑申訴，內部雖進行調查，但指控不成立。不久之後，貝納多被降職，因而投入集體訴訟，最終就被公司認為違反保密規定開除。

貝納多認為自己遭到台積電報復性開除，另外提起訴訟。台積電則向美國媒體表示，不會對訴訟發表公開評論。台積電強調，對亞利桑那廠的團隊感到自豪，遵守所有勞動法規，致力提供安全、友善和包容的工作場所。