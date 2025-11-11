台積電（2330）11日召開董事會，通過第三季財報及多項重大決議，持續展現穩健營運與前瞻布局實力。其中，股東最關心的現金股利，董事會核准配發第三季每股現金股利6元，將於2026年4月9日發放，除息交易日訂為2026年3月17日；維持穩定高配息政策，展現公司對股東報酬的重視。

在資本支出部分，董事會核准新一輪資本預算約149.8億美元，用於廠房興建、先進製程與封裝產能擴充，以及2026年研發與經常性投資項目，顯示台積電持續深化製程領先地位，積極回應AI、高效運算（HPC）及先進封裝強勁需求。

此外，董事會亦通過出售部分機器設備予關係企業世界先進（VIS），交易總額介於2,000萬至2,300萬美元，顯示集團內部資源調整彈性運用。法人分析，台積電在AI晶片浪潮推升下，先進製程擴產步伐不減，資本支出維持高檔，有助強化長期競爭力與市場主導地位。