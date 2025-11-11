高股息巨嬰00940去年出生時非常轟動，許多人看好元大投信的龍頭光環，紛紛解定存、辦貸款、押身家，就為了年配息逾8%的躺平人生，可惜發行在台股2萬高點，上市後幾乎都破發，殖利率腰斬至4%多，存股族覺得很失望，今年來規模和受益人皆大減逾3成至1048億元、58萬人，定期定額也從去年第11大掉到今年第19大，被譽為史上最慘高股息。

財經部落客「碎念女子」不這麼想，從今年含息報酬來看，00940賺6.38%，還贏過國泰永續高股息(00878)的3.52%、群益台灣精選高息(00919)的0.84%，另3檔月配息績效更好，依序是富邦臺灣優質高息(00730)賺6.79%，復華台灣科技優息(00929)賺6.58%，統一台灣高息動能(00939)賺6.54%。

從上市後填息率來看，00940僅去年12/11未填息，00878有3次貼息，00919有4次貼息，00929和00730有5次貼息，00939最猛完全填息。有填息表示配息是真的放進口袋，貼息表示賺配息賠股價，只是左手換右手。00940上市1年多抱到現在都沒賣的話，含息已經賺3.84%，只是不能跟元大台灣50(0050)上市22年賺13倍相比。

女子在臉書表示，最近看到這一篇媒體驚悚標題「史上最慘高股息？1檔ETF爆發逃難潮，37萬人落跑！」差點以為台股又發生什麼金融風暴？結果仔細點進去看，其實還是那套劇本：配息不如預期、市價跌破發行價、專家開罵。

