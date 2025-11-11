輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳於11月5日造訪英國，7日下午悄悄降落台南，快閃停留5小時，隨後趕赴台北，隔天出席台積電運動會。雖然此行在台灣只待一天半，但已是他今年第四次造訪，足見對台灣科技業的高度關注。除了緊湊的行程以外，網友討論熱點意外聚焦在黃仁勳那句「我想念我的狗」，帶你快速掌握近一週關於這位AI教父的網路聲量高點與網友焦點。

黃仁勳一週熱搜關鍵Top 1：台積電運動會超越AI

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

根據《網路溫度計DailyView》從輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，「黃仁勳」近一週（2025/11/3～11/9）聲量累積總計超過3.5萬筆，最高點出現在11月8日，身穿紅色台積電體育服的黃仁勳現身台積電運動會，以中文、台語、英文夾雜致詞，感念30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你們」。

北部行程關鍵字：台積電、運動會、魏哲家、驕傲、蔣萬安

進一步觀察熱門關鍵字來看，網路討論焦點可分為三大類型，《網路溫度計》以橘色標示這位最忙碌CEO的「北部行程」。11月8日星期六是台積電運動會，黃仁勳擔致詞高喊：「You are the pride of Taiwan, and the pride of the world.（你是台灣的驕傲，也是世界的驕傲）」，引發全場歡呼，也瞬間洗版社群。

值得一提的是，儘管輝達日前台北總部的土地問題才剛解決，外界也關注他是否與地方政府會面。黃仁勳坦言，這次行程實在太緊湊，無法與台北市長蔣萬安碰面。

台南行程關鍵字：南科、參訪、奈米、牛肉爐、簽名

第二部分紫色標示的關鍵字是台南行程，黃仁勳先到南科視察台積電的3奈米廠，晚上再與台積電高層魏哲家等人到劉家莊牛肉爐用餐，隨後到人氣冰品店「莉莉水果店」外帶冰品、水果。親民的黃仁勳面對粉絲要簽名來者不拒，網友表示，「太幸運了！接大女兒下課，竟然可以巧遇黃仁勳」、「像在看野生動物的感覺」；但也有人幽默指出，「他在吃飯，請給他一點空間吧，不然我爸會很困擾的」、「留言區各種大型認親現場」、「什麼時候我爸變你爸了？」

「狗奴CEO」關鍵字：貴賓犬

黃仁勳是出了名的「狗奴CEO」，家中飼養三隻貴賓犬，與狗狗的互動畫面時常在網路上被轉傳。此行當被問到這次訪台會不會去夜市，黃仁勳說自己很想去夜市，但這次沒有時間。他補充說，自己已經在外旅行3週了，「我必須回家，我想念我的狗」。這句話瞬間在社群上引起共鳴，讓人見識到AI教父背後流露出對生活與毛孩的真摯情感。

黃仁勳2025第四度訪台行程

7日下午（台南）：黃仁勳專機抵達台南，參訪南科台積電晶圓廠，視察先進製程3奈米廠。

7日晚間：黃仁勳與魏哲家等台積電高層，於台南永康的劉家莊牛肉爐共進晚餐，結束後至莉莉水果店外帶冰品、水果。

8日上午（新竹）：台積電運動會擔任貴賓致詞，自稱台積電家人，全場歡聲雷動。

8日下午：黃仁勳離台

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年11月3日至11月9日。資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃仁勳』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。