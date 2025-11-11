晶圓代工龍頭台積電昨公布10月合併營收3674.73億元，約年增17％，創下單月新高，《華爾街日報》撰文分析，台積電10月營收雖維持兩位數成長，但卻是自2024年2月以來最慢的增速，由於台積電被視為全球半導體與人工智慧（AI）產業的風向指標，引發市場對AI投資熱潮可能出現泡沫的疑慮。

專家：AI投資與網路泡沫不同

不過，多位分析師認為，台積電目前的營收數據並不足以顯示AI需求趨緩，長期成長動能依然強勁，投資人不必過度擔憂。晨星分析師李旭暘（Phelix Lee）認為，「只憑一個月的數據，無法斷定AI需求降溫」，並強調AI晶片需求仍處於成長初期。

大和證券分析師徐禕成（Rick Hsu）分析，台積電的銷售變化可能與季節性出貨節奏有關，年底前仍可望出現反彈。Wedbush證券分析師艾維斯（Dan Ives）則說，儘管「AI泡沫」的說法甚囂塵上，但實際上這波科技支出正推動著「第四次工業革命」，未來數年仍將持續帶動產業升級與創新。

德意志銀行新興市場首席投資官鄧智傑（Jacky Tang）坦言，雖然目前的AI投資潮雖與2000年網路泡沫時期有相似之處，例如高額資本支出與股價飆升，但現階段企業估值仍具合理性，且獲利能力明顯改善。他進一步表示，當前企業的資本支出多以自由現金流支應，而非依賴借貸，財務結構更為穩健，過去企業大量舉債投資，但如今自由現金流與支出比例穩定，顯示即使資本支出上升，也有足夠現金支撐，這與過往情況截然不同。

供應鏈：HPC與AI伺服器需求仍旺

另根據《中國時報》報導，供應鏈指出，台積電10月營收放緩，可能只是先前大量拉貨墊高基期後的自然回檔，觀察AI伺服器與高效能運算（HPC）需求維持強勁，產能高度緊張，輝達執行長黃仁勳日前才會特別來台，向魏哲家爭取更多產能，包括輝達、超微、蘋果等科技巨頭，都排隊爭搶台積電的先進製程產能便可一窺端倪。

法人則預期，台積電第四季營收有望優於財測高標334億美元。