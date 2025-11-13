台積電ADR周三下跌0.2%，台股今（13日）以27867.59點開出，隨後下跌超過50點，權值股台積電回檔15元，觸及1460元，聯發科同步走低，下跌10元至1235元，鴻海財報亮眼， 第三季EPS 4.15元創下新高，股價上漲5元，觸及256元，漲幅逾1%。

台股昨（12日）上漲162.14點，收在27947.09點，成交值5605.09億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超77.97億元。自營商買超34.38億元，投信賣超27.51億元，外資及陸資賣超84.84億元。

周三美股四大指數僅那斯達克指數收黑，費城半導體指數大漲1.47%，最為強勢，超微執行長蘇姿丰回應市場上AI產業泡沫的質疑，強調科技巨頭的投資是正確的賭注，為投資人注入強心針，超微股價也大漲9%，輝達則小漲0.33%至193.80美元。

針對台股後市，工商報導，台新投顧副總經理黃文清說，權值股漲多回吐賣壓，台股驚險收復月線，但加權指數連六個交易日未能站上28,000點、漲幅前五大個股均傳產股看來，資金有朝傳產避險味道。另台股近期屢留上影線，顯見攻高無力、短線以高檔震盪為主，指數約在月線或28,000點上下500點擺盪。

富邦投顧董事長陳奕光說，台股多空對擂形成三好三壞，利多除上市櫃公司第三季財報和出口數值繳佳績，台積電10月營收創高，考量下游廠商業績遞延一月發酵，推測科技股11月營收仍續向好；三壞有外資連九賣、新台幣趨貶，短線外資賣壓恐難去化，另融資短線增太快不利台股，指數在27,500至28,500點間震盪。