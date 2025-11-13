特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近期決定將AI5與AI6晶片的部分代工訂單交由三星電子負責，此舉令外界相當驚訝。儘管三星與台積電在客製化晶片製造上仍存在技術差距，但馬斯克仍選擇讓兩家晶圓巨頭共同為特斯拉供應AI晶片，顯示他在生產策略上出現重大轉變。

根據《韓國中央日報》報導，特斯拉正採取「雙軌供應鏈模式」，將AI晶片的訂單同時分配給台積電與三星，以確保穩定的產能與更快速的生產進度。分析指出，馬斯克的最終目標並非僅是擴大供應，而是為特斯拉建立一條涵蓋設計、製造到封裝的完整晶片生態鏈，最終打造自有晶圓代工廠。然而，目前他尚未公布具體計畫或時間表，顯示這項雄心勃勃的構想仍停留在初期階段。

根據馬斯克的說法，AI5與AI6這兩款晶片都將由三星與台積電代工。他在特斯拉第三季財報電話會議中提到：「特斯拉基本上是台積電和三星的印鈔機。他們生產晶片的速度越快，我們給他們的錢就越多。」

根據計畫，特斯拉AI5晶片樣品將於2026年推出，並在2027年進入量產階段，接著在2028年推出升級版AI6晶片。雖然同時與兩大晶圓代工龍頭合作，馬斯克仍直言特斯拉面臨嚴重的產能不足問題，這也是他積極推動多元供應策略的原因之一。

最終，馬斯克希望能打造一座特斯拉自有的巨型晶圓廠，讓晶片設計、製造、儲存與封裝全都在同一屋簷下完成，目標月產能高達一百萬片晶圓。然而，要達成這個願景仍有漫長的路要走，技術、資金與供應鏈整合都將是重大挑戰。