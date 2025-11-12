超微（AMD）優於預期的財測帶動周三（12日）科技股反彈，一系列亮眼的財報及對美國政府停擺即將結束的樂觀預期共同提振了市場情緒，激勵美股主要指數全面開高。道瓊工業指數早盤一度飆漲逾500點，再創歷史新高，但科技股的反彈僅曇花一現，那斯達克指數早盤翻黑，一度下挫逾100點。超微早盤漲勢驚人，一度飆漲逾10%。

截至台北時間12日晚間11點30分，道瓊工業指數上漲393.64點（或0.82%），暫報48321.60點；那斯達克指數下跌65.529點（或0.28%），暫報23402.771點；標普500指數上漲3.26點（或0.05%），暫報6849.87點；費城半導體指數上漲125.77點（或1.80%），暫報7105.47點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果跌0.86%，谷歌母公司Alphabet跌1.57%，微軟跌0.64%，亞馬遜跌1.12%，臉書母公司Meta跌1.88%。半導體類股方面，輝達跌0.41%，超微飆漲9.90%，台積電ADR漲0.97%，聯電ADR跌2.24%。

超微執行長蘇姿丰在美國當地時間周二表示，公司預計AI資料中心零部件與系統的總市值規模到2030年將達到1兆美元，同時更指出，由於市場對AI晶片「永不滿足」的需求，公司整體營收成長將加速，未來3到5年，年均營收增幅將超過35%。周三蘇姿丰受訪時更直言，大型科技企業在AI領域的巨額投資，並不是一場豪賭，而是「正確的賭注」。

另外，美國眾議院議員訂於周三重返華盛頓，表決一項旨在結束美國史上最長政府停擺的支出協議，為政府機構恢復資金，並結束自10月1日以來的停擺。而一旦政府重新開放，經濟數據的恢復發布將有助於強化美國聯準會（Fed）的降息預期，儘管對Fed下一步行動的不確定性仍然存在。

道富銀行宏觀策略主管Michael Metcalfe表示，「停擺若持續，經濟成長將受到進一步影響，數據的可讀性也會下降。因此，政府終於重啟帶來寬慰，意味著不會出現因停擺引發的顯著成長放緩。」但他同時也指出，「若股市要延續漲勢，經濟數據需要足夠疲軟以支持Fed降息，但又不能疲軟到引發經濟衰退擔憂」。