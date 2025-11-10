儘管市場近期對人工智慧（AI）類股的高估值感到憂慮，擔心可能出現泡沫，但華爾街分析師仍普遍認為，部分科技股憑藉著強勁的基本面與AI驅動的高速成長，其超高估值具備合理性，且有長期投資價值。

美國財經媒體CNBC援引分析師績效排行平台TipRanks的數據報導，點名以下3檔科技股最受華爾街頂級分析師的青睞。

亞馬遜：雲端業務加速，AI布局受肯定

電子商務與雲端運算巨頭亞馬遜（Amazon）近期公布的第3季財報表現亮眼，令投資人印象深刻。旗下Amazon Web Services（AWS）雲端運算部門成長加速，進一步印證了華爾街對亞馬遜拓展AI布局的信心。

瑞穗分析師Lloyd Walmsley因應財報與OpenAI合作案，將亞馬遜的目標價由300美元上調至315美元，並維持「買進」評級。這位五星級分析師預期，AWS營收增速將從今年第3季的20%提升至第4季的21%，並在2026年第1季進一步升至22%，而2026年AWS全年營收可望成長23%，達1570億美元，2027年再增22%至1920億美元，均高於市場預期。

Lloyd Walmsley表示，「由於亞馬遜的估值遠低於歷史區間，且利多消息可能持續至12月初的AWS re:Invent 全球大會上，我們認為投資人將繼續增持亞馬遜股票。」他也指出，亞馬遜零售業務透過自動化升級與物流網路的改善，成本效益顯著，進一步支撐股價表現。

Alphabet：AI搜尋轉型帶動雲端與廣告成長

Google與YouTube母公司Alphabet第3季營收首度突破1000億美元大關，雲端業務受AI推動表現強勁。摩根大通分析師Doug Anmuth將Alphabet目標價由300美元調升至340美元，並重申「買進」評級。

Doug Anmuth指出，Alphabet第3季財報與AI搜尋模式的積極進展，可能會改變投資人對Google AI搜尋轉型的看法。使用Google AI Overviews（AIO）與AI Mode（AIM）功能的付費點擊，正推動更高的轉換率，「總體而言，AI搜尋轉型一直被視為Google面臨的最大風險，但越來越多的跡象表明，AI搜尋帶來的機遇遠大於威脅，這將有助於扭轉人們的看法。」

Doug Anmuth也看好Google Cloud的積壓訂單金額達1550億美元，未來有望因與Anthropic擴大合作而進一步成長。他表示，Alphabet目前是摩根大通的第二大推薦標的，僅次於亞馬遜。

超微：AI資料中心業務強勁，前景可期

晶片製造商超微（AMD）在2025財年第3季繳出亮眼成績，受惠於運算業務與AI資料中心部門的快速成長。Stifel分析師Ruben Roy將超微的目標價由240美元上調至280美元，並維持「買進」評級。

Ruben Roy指出，超微預估第4季營收將年增25%至96億美元，主要來自資料中心、客戶端與嵌入式業務的強勁表現。他預期超微的資料中心AI GPU業務營收在2025年將達60至65億美元，高於先前預估的50億美元。

此外，超微與OpenAI及甲骨文（Oracle）雲端基礎設施的合作案也為其AI業務的長期成長提供明確方向。Ruben Roy期待在11月11日的分析師日活動中，超微能披露更多技術藍圖與市場規模資訊。

◎免責聲明：本文所提及的個股及ETF，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

◎免責聲明：本文內容為專家觀點，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。