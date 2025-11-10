睡眠呼吸中止症為常見但經常被忽視的睡眠障礙，患者在睡眠中會出現短暫的呼吸中斷，導致氧氣供應不足與睡眠品質下降，進而引發白天疲倦、注意力不集中等問題。若未及時治療，恐增加高血壓、冠狀動脈心臟病、心律不整、心臟衰竭及中風等健康風險。然而，許多患者對自身症狀並不自覺。Galaxy Watch支援的睡眠呼吸中止檢測功能，能協助22歲以上、尚未確診的使用者，在兩晚、每次至少四小時的睡眠監測下，即可偵測中至重度的阻塞性睡眠呼吸中止症狀，協助早期發現潛在健康問題。

Galaxy Watch系列更整合多項AI智慧健康功能，宛如貼身健康助理。睡眠評分功能可精準分析睡眠深度與週期，並內建鼾聲偵測，夜間自動記錄打鼾情形；搭配電子睡眠教練提供的就寢建議，協助用戶養成良好睡眠習慣。裝置同時可於睡眠期間監測血管負荷，掌握血管系統壓力變化，進一步洞察身體狀態。

除了睡眠管理，Galaxy Watch8系列亦首度導入「抗氧化指數」功能，可於短短五秒內測得皮膚中類胡蘿蔔素濃度，提供飲食改善建議，協助維持青春活力。該系列更為全球首款搭載Wear OS 6系統並預載Google AI助理Gemini的智慧手錶，用戶可透過自然語音與AI互動，查詢天氣、行程或設定提醒，讓日常生活更智慧便利。