高雄今年7月加入歐盟國際城市夥伴計畫（International Urban and Regional Cooperataion, IURC），市府代表團由交通局長張淑娟率團於11月4日至6日赴西班牙巴塞隆納參加全球智慧城市展（Smart City Expo World Congress, SCEWC）與IURC首屆全球主題交流活動，與全球130多個城市及地區、超過240名國際代表同場交流。

高市府訪團在活動中分享推動智慧城市治理及智慧運輸系統發展現況，與歐洲城市交換經驗，包括推動低碳交通區規畫、共享運具、AI運用等面向。各城市對高雄智慧城市發展成果表達肯定，並規畫透過工作坊等形式，深入發展進一步合作交流計畫。

張淑娟表示，以智慧科技、生成式AI輔助城市治理是世界趨勢，此次參與IURC會議是一個持續性的國際交流計畫，高雄透過歐盟IURC計畫拓展國際交流進行城市外交，將台灣的城市治理解決方案推展至國際。訪團也把握機會，參訪SCEWC各個國家館及城市館，了解先進智慧解決方案趨勢，並與國際參展企業交換意見，觀摩全球數位治理發展及最新應用技術。

高市府行國處長張硯卿表示，高雄近年來持續發展與歐洲城市的多元互動以及實質合作，更以積極態度全力參與IURC國際城市夥伴計畫，作為代表台灣的城市，高雄官方代表團出訪巴塞隆納參與IURC首屆全球主題交流活動別具意義，這次也因IURC實體交流活動，吸引許多城市主動表達合作意願，開啟更多合作契機。