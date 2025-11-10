各式歌頌梗圖流傳的記憶體族群依舊是市場散戶最愛，南亞科(2408)及群聯(8299)率先漲停，華邦電(2344)、宇瞻(8271)、創見(2451)及至上(6291)等亦跟著亮燈，高價股也有不錯的表現，創意(3443)亮燈漲停，AI相關的世芯-KY(3661)、貿聯-KY(3665)、川湖(2059)及股后緯穎(6669)等強勢收高，中小型股亦有聯德控股-KY(4912)、彬台(3379)、精湛(2070)、福懋科(8131)、台揚(2314)、科嘉-KY(5215)、沛亨(6291)、點序(6485)、擎亞(8096)、華東(8110)、凱鈺(5468)、兆赫(2485)股價以漲停板作收。

台股多頭重整旗鼓，一度推升台股指數攻抵27976.89點，不過，相較於AI及記憶體個股歡樂氣氛，PCB個股雖然財報普遍交出較上季及去年同期成長佳績，但尖點(8021)宣布大舉募資，銅箔廠金居(8358)公布財報後連日走跌，衝擊市場信心，尖點盤中股價一度跌停，影響到PCB族群走勢，被動元件也因國巨(2327)漲多拉回整理，股價表現平平，尾盤時雖然賣壓出籠小幅拉回，但仍順利收復月線；終場加權股價指數約27869.51點，上漲218.1點，成交量4894.49億元；OTC指數為257.26點，下跌1.6點，成交量為1138.56億元。

今天上市各類股中以油電氣類股表現最佳，上漲3.17%，其次是電腦設備類股及其他電子類股，分別上漲1.8%及1.69%；表現較差者為生醫類股、電線電纜類股、航運類股，其中生醫類股下跌1.86%，電線電纜類股下跌1.78%，航運類股下跌1.54%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股、上漲3.01%，表現最差為光電類股、下跌4.65%。

就技術面來看，今天台股在台積電(2330)等權值股止跌回穩下，指數開高走高，終場上漲218.1點，以27869.51點作收；上週台股指數跟隨美股震盪拉回，終止連5週漲勢，並於上週五收盤失守月線，為今年9月以來首次跌破月線，雖然今天收盤指數站回月線，但台股5日均線向下跌破10日線，短線多方氣勢轉弱，惟11月5日大量低點尚未跌破，支撐多方氣勢，不過，台股周KD指標高檔下彎，日KD指標修正未完，干擾指數表現空間，短線仍須視美股表現，若美股未能快速轉強，台股短線將面臨漲多整理。

主動復華未來50(00991A)經理人呂宏宇表示，美股四大指數上周因Fed降息路徑未定、美國經濟及財報表現分歧，以及基期偏高疑慮使行情短線出現震盪修正，進而拖累台股周線收黑，不過由於AI產業能見度較高，加以台廠位處關鍵供應鏈角色，相關企業獲利成長動能將同步延續，並吸引逢低資金布局，可留意指標大廠最新公布營收財報及法說會展望後再行布局。