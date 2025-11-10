進一步觀察華碩10月品牌營收627.26億元，月減20.55%、年增36.03%；累計前10月品牌營收為5618.29億元，年增23.99%。
受惠於AI商機與電競領域發展，華碩今年營運表現佳，營收持續改寫新高，集團前10月累計營收已高於去年全年。華碩將於11日舉行法說會，屆時將說明第四季及明年營運展望。
