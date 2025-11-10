PCB廠榮惠-KY（6924）公告10月合併營收1.41億元，雖仍較去年同期減少16.79％，但已月增16.25％；累計前十個月營收14.07億元，則較去年同期減少3.7％。董事長劉世璘指出，AI伺服器訂單遞延效應已接近尾聲，明年第一季可望回歸常軌。

針對10月營收表現，劉世璘指出，第三季以來營收成長動能之所以表現較去年同期趨緩，主要原因是去年下半年歷經一波AI伺服器訂單拉貨效應，今年情況剛好相反，AI伺服器訂單反倒呈現遞延，不過，這樣的效應已逐漸近尾聲，儘管明年第一季營運仍會受到農曆年休假影響，但整體情況應該會比今年第一季好。

此外，榮惠日前也通過ISO 27001認證，對公司內部系統、ERP資安訓練，以及針對手機雙重認證碼與USB存取限制等管理流程，進一步落實加強，有助於防範資訊外流，不但呼應市場對於公司治理標準要求，也可降低公司營運成本。

劉世璘表示，為提升公司整體資安能力，榮惠已強化完成管理方案，第一，流量管控：強化內外部跨廠間防火牆，及異常流量偵測分析能力，端點電腦（endpoint）資料輸出紀錄查核。

第二，帳號管控：強化多因子驗證及跳板主機之授權控管。第三，備份優化：資料備份及快速復原架構改善。第四，治理政策：強化弱點掃描、24H MDR端點設備偵測與防護服務、資安監控（SOC）、移動式儲存媒體（USB）管理、資訊分級保密制度、社交工程演練、文件管理系統大量查詢示警機制等。