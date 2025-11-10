進入淡季影響，中國十一假期銷售狀況平平，且近期亦未見需求回溫跡象，雙11備貨也不如預期，加上電視品牌廠旺季備貨動作已陸續告一段落，整體面板價格預計在11月將持續呈下降趨勢，短期內對面板股價情緒造成壓力。
放眼明年，在面板供需上，友達認為整體沒有新增太多產能，雖然產業成長趨緩，但大尺寸化趨勢不變，仍可帶動面積需求逐年成長，加上2026有冬季奧運與世界盃等賽事，預期有利面板供需。
面板三虎公布10月營收，友達(2409)2025年10月自行結算合併營收為新台幣209.15億元，月減14.43%、年增0.20%；群創(3481)10月自結合併營收為新台幣182.07億元，月減8.33%、年增7.76%；彩晶(6116)單月營收8.87億元，月減11.09%、年減13.89%。前10月累積營收，友達2321.61億元，年減0.11%；群創1881.89億元，年增4.71%；彩晶95.51億元，年增17.48%。
