進入淡季影響，中國十一假期銷售狀況平平，且近期亦未見需求回溫跡象，雙11備貨也不如預期，加上電視品牌廠旺季備貨動作已陸續告一段落，整體面板價格預計在11月將持續呈下降趨勢，短期內對面板股價情緒造成壓力。

放眼明年，在面板供需上，友達認為整體沒有新增太多產能，雖然產業成長趨緩，但大尺寸化趨勢不變，仍可帶動面積需求逐年成長，加上2026有冬季奧運與世界盃等賽事，預期有利面板供需。