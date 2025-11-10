廣越表示，第四季旺季動能延續，主要品牌客戶訂單維持穩定，各生產基地出貨表現符合預期。受惠於約旦廠訂單強勁，針織與運動服產品放量，有效填補淡季產能，使營運結構顯著改善。公司預期今年第四季營運表現將優於往年，展現產能布局與產品組合優化的成果。

董事長吳朝筆指出：「約旦是公司中長期的重要策略產地。今年客戶對約旦的需求明顯升溫，這個趨勢在明年度訂單洽談中更加確立。隨著約旦出貨比重提升，預期今年第四季將不再是傳統淡季，全年稼動率與獲利結構將更趨平衡。羽絨仍是高毛利核心產品，而針織及非羽絨品項的穩定成長，進一步強化公司營收與獲利的穩健性與彈性。」

公司進一步指出，在全球供應鏈持續整併的環境下，具規模與多產地靈活布局的製造商更具競爭優勢。廣越能在市場波動中維持穩健成長，正是憑藉長期品牌信任與效率改革成果。除擴大多產地優勢外，公司也積極推動「Icebreaking計畫」效率改革，透過產地調度與製造流程優化，提升營運彈性與成本效率。