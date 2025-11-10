展望2025年第四季，橙的表示，公司仍持續強化胎壓監測系統於歐洲、美洲等售後服務市場的競爭優勢，並規劃建置B2B線上銷售平台與提升當地物流服務，該B2B線上銷售平台將整合TPMS模組、感測器、維修配件及技術支援資訊，透過數位化銷售與線上即時下單機制，讓當地輪胎連鎖與維修通路能更便捷地採購所需零組件，提升下單效率與服務即時性。

橙的表示，自結10月營收成長，主因受惠AM業務動能持續暢旺，因應冬季雪胎更換需求，帶動歐洲、美洲地區客戶訂單提前拉貨，加上公司近年深化歐洲地區「經銷+直營」雙軌策略轉型綜效，10月AM業務營收，寫下歷年次高，營收比重達89.38％，助力公司整體營運保持良好動能。

橙的指出，今年單月合併營收年增幅明顯， 反觀，去年美洲主要客戶進行大幅度庫存調整，影響訂單出貨表現，致使去年單月營收比較基期偏低。

其次，近年公司於歐洲AM市場開拓成效有成，更以「Orange」品牌化、在地業務服務，及導入數位化工具為核心，助攻德國當地直營輪胎店通路逐步開展。這不僅能直接掌握終端銷售數據與維修回饋，也能快速回應地區性需求變化，進一步提升營運靈活度與營運效率。

此外，橙的亦同步持續深化TPMS的研發設計技術，整合各車廠更多不同年份的不同車款的TPMS覆蓋率，有助於提升良好市場競爭力，創造未來營運良好動能。