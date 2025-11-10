母公司台灣葡萄王10月營收年增37.1%，前10月年增17.42%。OEM/ODM持續展現強勁成長動能，10月業績較去年同期成長85.21%，累計1-10月年增61.56%。其中，以海外市場表現最為亮眼，葡萄王以具專利與臨床數據支持的益生菌及菇菌類功能性原料，獲得眾多國際品牌商肯定，展現國際市場佈局成果。

直銷通路葡眾旺季加持，10月營收年增25.86%，雖然Q3受到同期商品調價，會員提前拉貨墊高基期影響，造成年減幅度放大，但目前已收斂。緊接著年底衝聘熱潮加上新品推出力道，Q4營收可望再上一層樓。

上海葡萄王受大陸整體市場需求放緩影響，10月營收年減16.78%。上海葡萄王表示，雖然大環境使客戶下單趨於保守，但仍秉持多元佈局策略，持續調整營運步伐，包括優化供應鏈合作以建立雙贏模式、積極拓展經銷通路並新增銷售品項，以及聚焦開發能量飲料需求強勁的通路，同時強化自有品牌「藍帽子金康貝特」的鋪貨率，以提升整體營運效率與產品毛利。