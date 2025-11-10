振大第3季財報顯示，前3季EPS11.38元，單季EPS達6.07元，創下近兩年單季最高獲利紀錄，並已連續五年穩賺一個股本。整體看來10月營收延續成長，搭配前3季獲利表現，全年營運可望再創佳績。依目前在手訂單，明年第1季仍維持正向展望，產能持續滿載，顯示明年營運有望再創成長。

振大指出，電商客戶擁有全球最大消費數據庫，透過AI分析能精準預測流行款式、掌握消費者習慣並投放廣告，讓消費者購物體驗更快速。AI驅動的高週轉銷售模式，帶動訂單不斷追加，振大也因此成為AI浪潮中真正受惠的成衣大廠。同時，電商客戶持續深化高影響力網紅合作策略，延續前一位網紅帶動的熱銷氣勢，上週新推出的網紅代言人有望接棒上一波熱潮，再掀起新一波銷售熱潮，相關成長動能才剛啟動，預計2026年第3季的成長將更為顯著。面對客戶布料與款式開發多樣、縮短交貨期、提升毛利等需求，振大用「發、快、錢」策略應對，預期明年基本款及網紅系列仍將推升出貨量。明年的成長動能除電商客戶外，亦包括美國最大運動通路商，透過運動體驗的門市帶動消費成長，併購整合效益也可望在2026年發酵。此外，量販通路客戶COSTCO訂單，明年出貨量預估會有所成長。

在產能布局上，為滿足客戶對快單的強勁需求，越南產區將在明、後年繼續擴充；同時，印尼產區預計將佔整體產能約5%至10%，並以其成本競爭優勢與馬島產區互相配合。整體而言，明年總產能可望再提升2至3成，為營收與獲利成長注入長期動能。

展望未來，隨著新產能陸續開出、主要客戶訂單持續放量，振大對明年整體成長趨勢維持高度信心 。