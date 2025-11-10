日月光今年10月營收淨額602.31億元，月減0.5%、年增6.7%。若以美元計算，單月營業收入淨額19.80億美元，月減0.8%、年增12.1%。

日月光封裝測試及材料營業收入淨額，今年10月達360.39億元，月增3.0%、年增22.9%。若以美元計算，單月其營業收入淨額11.85億美元，月增2.7%、年增29.1%。

日月光前10月營收5277.03億元，年增7.79%。展望後續營運，日月光在晶圓代工夥伴CoWoS產能持續擴充下，公司也持續加大先進封測投資以滿足AI/HPC客戶強勁需求，故再上調2025年資本支出數億美元，並在2026年持續加大先進封測投資。公司預期2026年先進封測將再貢獻額外10億美元，累計達到26億美元水準，測試成長增速也會高於封裝。

法人預估，日月光2026年整體營收可望成長一成，毛利率走揚逼近2成，年度EPS也可望略微上修，先進封測持續擴大貢獻營運表現，不過法人也點出，日月光仍未有赴美設廠計畫，未來與Amkor競爭態勢將須觀察。